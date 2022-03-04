В Минобороны России сообщили о катастрофической гуманитарной ситуации на Украине

На большей части территории Украины складывается катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В настоящее время на большей части территории Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, которая, к сожалению, стремительно ухудшается», — сказал Мизинцев.

По его словам, «наиболее тяжёлое положение дел сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе, а также в ряде других населённых пунктов».

Мизинцев также подчеркнул, что, несмотря на призывы России, «нацисты блокируют тысячи граждан Украины, а также большое количество иностранцев, не выпуская их для эвакуации».

3 марта член украинской делегации Михаил Подоляк по итогам второго раунда переговоров заявил, что Москва и Киев достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.

Также речь идёт о возможности временного прекращения огня «на период, когда будет осуществляться эвакуация».

Как отметил глава делегации России Владимир Мединский, стороны подробно обсудили все три блока вопросов: военный, гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.