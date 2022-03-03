Мединский: Москва и Киев обсудили все три блока вопросов

Российская и украинская делегации на переговорах обсудили все три блока вопросов, связанных с ситуацией на Украине, заявил глава делегации России Владимир Мединский.

«Мы подробно обсудили все три блока вопросов: вопрос военный, вопрос международный гуманитарный, третий вопрос — вопрос будущего политического урегулирования конфликта», — сказал он.

Позиции «абсолютно ясные», они записаны по пунктам, добавил глава делегации.

«По части из них удалось найти взаимопонимание, но главный вопрос, который решили сегодня, — это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений», — отметил Мединский.

Как отметил член украинской делегации Михаил Подоляк, Москва и Киев в ходе переговоров достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и для доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий на Украине.

Также речь идёт о возможности временного прекращения огня «на период, когда будет осуществляться эвакуация».