В гумштабе заявили о нежелании Киева идти на переговоры по эвакуации граждан из Харькова
«Украинская сторона категорически отвергает какое-либо взаимодействие по вопросам эвакуации большого количества людей из Харькова и Сум», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что там удерживаются тысячи мирных граждан, в том числе иностранцы.
С 10:00 мск 5 марта российская сторона объявила режим тишины, чтобы мирные жители украинских Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами.
Позднее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе.
Президент России Владимир Путин сообщил, что киевские власти не выполняют договорённостей об эвакуации населения из районов боестолкновения.