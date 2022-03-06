В гумштабе заявили о нежелании Киева идти на переговоры по эвакуации граждан из Харькова

В межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что киевские власти отвергают сотрудничество по вопросам эвакуации людей из Харькова и Сум.

«Украинская сторона категорически отвергает какое-либо взаимодействие по вопросам эвакуации большого количества людей из Харькова и Сум», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что там удерживаются тысячи мирных граждан, в том числе иностранцы.

С 10:00 мск 5 марта российская сторона объявила режим тишины, чтобы мирные жители украинских Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами.

Позднее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе.

Президент России Владимир Путин сообщил, что киевские власти не выполняют договорённостей об эвакуации населения из районов боестолкновения.