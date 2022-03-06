Глава ДНР Пушилин заявил о гибели 26 мирных жителей с начала эскалации в Донбассе

С момента начала эскалации ситуации вокруг Донбасса при обстрелах со стороны украинских военных погибли 26 мирных жителей, ещё 109 человек ранены. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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