Глава ДНР Пушилин заявил о гибели 26 мирных жителей с начала эскалации в Донбассе

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С момента начала эскалации ситуации вокруг Донбасса при обстрелах со стороны украинских военных погибли 26 мирных жителей, ещё 109 человек ранены. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава ДНР Пушилин заявил о гибели 26 мирных жителей с начала эскалации в Донбассе
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

«За этот период погибли 26 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 109 мирных жителей, в том числе семь детей», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили о данных по минированию боевиками отряда «Азов» жилых домов в центре Мариуполя.

Также стало известно, что военнослужащие ДНР и Вооружённых сил России обеспечили безопасную эвакуацию 150 человек из Мариуполя в направлении Новоазовска.

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