Глава ДНР Пушилин заявил о гибели 26 мирных жителей с начала эскалации в Донбассе
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«За этот период погибли 26 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 109 мирных жителей, в том числе семь детей», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили о данных по минированию боевиками отряда «Азов» жилых домов в центре Мариуполя.
Также стало известно, что военнослужащие ДНР и Вооружённых сил России обеспечили безопасную эвакуацию 150 человек из Мариуполя в направлении Новоазовска.