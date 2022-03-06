В ДНР сообщили о минировании боевиками «Азова» жилых домов в центре Мариуполя
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«Подтверждается информация о минировании боевиками «Азова» жилых домов на центральных улицах города, в районах парковых зон на улице Московская и проспект Победы», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как уточняется, боевики беспорядочно установили около 10 тыс. мин.
Кроме того, в ДНР добавили, что продолжает поступать информация о препятствовании выходу мирного населения из Мариуполя боевиками «Азов».
С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины для того, чтобы мирные жители украинских Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами.
Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики отряда «Азов» устроили взрыв в Мариуполе в доме на бульваре Меотиды.
В результате взрыва дом обрушился, под завалами в подвале остаются до 200 человек, большинство из них — женщины и дети.
Гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан в Мариуполе и Волновахе будут снова открыты утром в воскресенье, 6 марта.