В ДНР сообщили о минировании боевиками «Азова» жилых домов в центре Мариуполя

В Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили о данных по минированию боевиками отряда «Азов» жилых домов в центре Мариуполя.

«Подтверждается информация о минировании боевиками «Азова» жилых домов на центральных улицах города, в районах парковых зон на улице Московская и проспект Победы», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как уточняется, боевики беспорядочно установили около 10 тыс. мин.

Кроме того, в ДНР добавили, что продолжает поступать информация о препятствовании выходу мирного населения из Мариуполя боевиками «Азов».

С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины для того, чтобы мирные жители украинских Мариуполя и Волновахи смогли воспользоваться гуманитарными коридорами.

Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что боевики отряда «Азов» устроили взрыв в Мариуполе в доме на бульваре Меотиды.

В результате взрыва дом обрушился, под завалами в подвале остаются до 200 человек, большинство из них — женщины и дети.

Гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан в Мариуполе и Волновахе будут снова открыты утром в воскресенье, 6 марта.