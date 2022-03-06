Басурин: утром 6 марта гумкоридоры из Мариуполя и Волновахи будут вновь открыты
«С утра опять гуманитарные коридоры будут открыты как в Мариуполе, так и в Волновахе. Мы надеемся, что всё-таки те украинские командиры, которые руководят процессом обороны населённых пунктов, дадут своим подчиненным команду, чтобы они разблокировали выход из населённых пунктов и гражданское население могло покинуть данные населённые пункты», — сказал он в эфире «Россия 24», его слова приводит РИА Новости.
Как накануне сообщили в российском Министерстве обороны, нацбатальоны на дают гражданскому населению Украины выходить по гуманитарным коридорам в сторону России.