Глава ДНР Пушилин: план освобождения Мариуполя осложняется присутствием мирных граждан

Вопрос о плане по освобождению Мариуполя остаётся открытым, так как есть риск для жизни мирных жителей. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Вопрос остаётся открытым, и кольцо с учётом того, что оно сжимается вокруг Мариуполя, и по отдельным кварталам проходит уже зачистка нашими подразделениями от националистических батальонов», — цитирует ТАСС Пушилина.

По его словам, «самая важная ценность — это сохранение жизни людей и это всё усложняет процесс освобождения Мариуполя».

Пушилин также подчеркнул, что власти ДНР используют все каналы для уведомления мирных жителей об оказываемой помощи.

Кроме того, глава ДНР заявил, что боевики отряда «Азов» устроили взрыв в доме в Мариуполе на бульваре Меотиды.

В результате взрыва произошло обрушение дома, под завалами которого в подвале остаются до 200 человек, большая часть из них — женщины и дети.

Ранее Народная милиция ДНР заявила, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по штабу отряда спецназначения «Азов» в Мариуполе из-за отказа подчиниться командованию.

С 10:00 мск 4 марта российская сторона объявила режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из украинских Мариуполя и Волновахи.

По словам замначальника уголовного розыска Новоазовского районного отдела МВД ДНР Артёма Малеванного, украинские националисты не дают мирным жителям покинуть Мариуполь, так как боятся остаться без живого щита.