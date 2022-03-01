Пенсионерка получила ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
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«В результате обстрела ранена мирная жительница 1950 г.р. Пострадавшая доставлена в городскую больницу №14», — говорится в сообщении.
Также 1 марта сообщалось о ранении девятилетней девочки в Киевском районе Донецка и 14-летнего подростка.
Кроме того, были зафиксированы повреждения двух больниц в столице республики.
Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что украинская армия продолжает обстрелы Донбасса «с большим остервенением».