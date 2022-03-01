Пенсионерка получила ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Украинская армия открыла интенсивный огонь по Донецку, в результате чего была ранена пожилая женщина, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

AFP

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