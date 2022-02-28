Пушилин заявил, что ВСУ продолжают обстрелы Донбасса «с большим остервенением»

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Украинская армия продолжает обстреливать населённые пункты Донбасса даже «с большим остервенением», заявил в эфире Первого канала глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что ВСУ продолжают обстрелы Донбасса «с большим остервенением»
  • globallookpress.com
  • © denis-pushilin.ru

«К сожалению, [обстрелы] продолжаются с большим остервенением», — цитирует его ТАСС.

Ранее при проведении восстановительных работ в Донецке в результате обстрела погиб рабочий ГК «Донбассгаз», ещё двое сотрудников получили тяжёлые ранения.

Рабочие устраняли последствия предыдущей атаки ВСУ.

До этого представительство ДНР в СЦКК сообщило, что по Донецку было выпущено 12 снарядов калибра 152 мм.

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