При обстреле Донецка украинскими военными получил ранение 14-летний подросток
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В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ 28 февраля 14-летний подросток получил осколочное ранение правой ноги. Об этом RT сообщили родители мальчика.

Родители 14-летнего Саши Лежепекова Елена и Денис рассказали, что в момент начала обстрела их сын находился дома.

«Начались свисты (снарядов. — RT). Я сразу его подхватил, понёс в туалет, там стёкол нет. Посадил на пол, обнял, накинул куртку. Потом услышал, что стёкла начали вылетать. И он (сын. — RT) говорит: «Ай, пап, больно», — рассказал отец мальчика Денис. 

Ранее Народная милиция ДНР опубликовала кадры с места гибели специалиста «Донбассгаза». По данным милиции, он попал под обстрел ВСУ, когда восстанавливал газоснабжение в Киевском районе Донецка. Ещё двое рабочих были ранены.