При обстреле Донецка со стороны ВСУ получили повреждения две больницы

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Две больницы в Донецке получили повреждения в результате обстрелов со стороны украинской армии, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
При обстреле Донецка со стороны ВСУ получили повреждения две больницы
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Городская клиническая больница №21 — зафиксировано прямое попадание; улица Петровского, 197, Центральная городская больница №14 — зафиксировано попадание по двор, повреждено остекление», — говорится в заявлении СЦКК.

Кроме того, вследствие обстрелов в городе отключены 36 котельных и повреждена теплотрасса.

Ранее сообщалось о ранении девятилетней девочки в Киевском районе Донецка. Ребёнка госпитализировали в Республиканский травматологический центр.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что украинская армия продолжает обстрелы Донбасса «с большим остервенением».

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