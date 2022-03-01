При обстреле Донецка со стороны ВСУ получили повреждения две больницы

Две больницы в Донецке получили повреждения в результате обстрелов со стороны украинской армии, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РИА Новости

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«Городская клиническая больница №21 — зафиксировано прямое попадание; улица Петровского, 197, Центральная городская больница №14 — зафиксировано попадание по двор, повреждено остекление», — говорится в заявлении СЦКК. Кроме того, вследствие обстрелов в городе отключены 36 котельных и повреждена теплотрасса. Ранее сообщалось о ранении девятилетней девочки в Киевском районе Донецка. Ребёнка госпитализировали в Республиканский травматологический центр. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что украинская армия продолжает обстрелы Донбасса «с большим остервенением».