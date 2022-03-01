При обстреле Донецка со стороны ВСУ получили повреждения две больницы
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
«Городская клиническая больница №21 — зафиксировано прямое попадание; улица Петровского, 197, Центральная городская больница №14 — зафиксировано попадание по двор, повреждено остекление», — говорится в заявлении СЦКК.
Кроме того, вследствие обстрелов в городе отключены 36 котельных и повреждена теплотрасса.
Ранее сообщалось о ранении девятилетней девочки в Киевском районе Донецка. Ребёнка госпитализировали в Республиканский травматологический центр.
Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что украинская армия продолжает обстрелы Донбасса «с большим остервенением».