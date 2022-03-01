Девятилетняя девочка получила ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

В результате обстрела украинской армией Донецка была ранена девятилетняя девочка, заявил глава городской администрации Алесей Кулемзин.

«В Киевском районе по ул. Молодых шахтёров, 41а, ранение получила Анастасия Мацкова девяти лет», — написал он в своём Telegram-канале.

Ребёнка госпитализировали в Республиканский травматологический центр с ранами мягких тканей правого локтевого сустава.

Ранее при обстреле Киевского района Донецка с применением РСЗО со стороны ВСУ погибли два человека.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что украинская армия продолжает обстрелы Донбасса «с большим остервенением».