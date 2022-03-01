Двое мирных жителей погибли в Донецке из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела украинской армией Киевского района Донецка с применением РСЗО погибли два человека, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Украинские каратели продолжают обстреливать Киевский район из систем залпового огня. Два человека погибли в районе Шахтёрской площади», — написал он в Telegram-канале.

Глава администрации города попросил жителей отойти от окон и по возможности переместиться в укрытия.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что ВСУ продолжают обстрелы Донбасса «с большим остервенением».

28 февраля при проведении восстановительных работ в Донецке в результате обстрела погиб слесарь ГК «Донбассгаз», ещё двое сотрудников получили тяжёлые ранения.

Рабочие устраняли последствия предыдущей атаки ВСУ.