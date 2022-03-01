Двое мирных жителей погибли в Донецке из-за обстрела ВСУ
- globallookpress.com
- © Xinhua
«Украинские каратели продолжают обстреливать Киевский район из систем залпового огня. Два человека погибли в районе Шахтёрской площади», — написал он в Telegram-канале.
Глава администрации города попросил жителей отойти от окон и по возможности переместиться в укрытия.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что ВСУ продолжают обстрелы Донбасса «с большим остервенением».
28 февраля при проведении восстановительных работ в Донецке в результате обстрела погиб слесарь ГК «Донбассгаз», ещё двое сотрудников получили тяжёлые ранения.
Рабочие устраняли последствия предыдущей атаки ВСУ.