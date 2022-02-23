Глава МИД Кулеба заявил об отсутствии у Украины планов по созданию ядерного оружия

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Украина не имеет планов по созданию ядерного оружия. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Кулеба заявил об отсутствии у Украины планов по созданию ядерного оружия
  • © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

«Мы отказались от третьего в мире по величине ядерного арсенала, и у нас нет планов вернуть себе ядерные вооружения», — цитирует ТАСС Кулебу.

По его словам, «Украина в 1994 году посредством денуклеаризации внесла исторический вклад в глобальную безопасность». 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также высказался по поводу информации о разработке в стране ядерного оружия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, при этом он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.

Позднее президент России Владимир Путин высказался о возможности появления ядерного оружия у украинских властей.

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