Глава МИД Кулеба заявил об отсутствии у Украины планов по созданию ядерного оружия

Украина не имеет планов по созданию ядерного оружия. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы отказались от третьего в мире по величине ядерного арсенала, и у нас нет планов вернуть себе ядерные вооружения», — цитирует ТАСС Кулебу.

По его словам, «Украина в 1994 году посредством денуклеаризации внесла исторический вклад в глобальную безопасность».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также высказался по поводу информации о разработке в стране ядерного оружия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, при этом он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.

Позднее президент России Владимир Путин высказался о возможности появления ядерного оружия у украинских властей.