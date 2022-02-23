Глава МИД Кулеба заявил об отсутствии у Украины планов по созданию ядерного оружия
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«Мы отказались от третьего в мире по величине ядерного арсенала, и у нас нет планов вернуть себе ядерные вооружения», — цитирует ТАСС Кулебу.
По его словам, «Украина в 1994 году посредством денуклеаризации внесла исторический вклад в глобальную безопасность».
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также высказался по поводу информации о разработке в стране ядерного оружия.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, при этом он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.
Позднее президент России Владимир Путин высказался о возможности появления ядерного оружия у украинских властей.