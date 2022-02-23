Глава СНБО высказался по поводу информации о разработке Украиной ядерного оружия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов высказался по поводу информации о разработке в стране ядерного оружия.

Об этом сообщает РИА Новости.

«О том, что мы собираемся делать ядерное оружие, я нигде не видел, нигде не слышал, я не знаю, зачем вы так это интерпретируете», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, при этом он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.

Позднее президент России Владимир Путин высказался о возможности появления ядерного оружия у украинских властей.