Глава СНБО высказался по поводу информации о разработке Украиной ядерного оружия

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов высказался по поводу информации о разработке в стране ядерного оружия.
Глава СНБО высказался по поводу информации о разработке Украиной ядерного оружия
  • © Genya Savilov / AFP

Об этом сообщает РИА Новости.

«О том, что мы собираемся делать ядерное оружие, я нигде не видел, нигде не слышал, я не знаю, зачем вы так это интерпретируете», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, при этом он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.

Позднее президент России Владимир Путин высказался о возможности появления ядерного оружия у украинских властей.

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