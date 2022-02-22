Путин высказался о возможности появления ядерного оружия у украинских властей

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина обладает почти всем необходимым, чтобы создать у себя ядерное оружие.

По словам российского лидера, на Украине есть почти всё, чтобы решить вопрос получения ядерного оружия, и сделать это она может быстрее, чем страны, которые решают этот вопрос с нуля.

«Украина ещё с советских времён обладает достаточно широкими ядерными компетенциями. Там несколько ядерных блоков, и ядерная промышленность развита достаточно широко и хорошо. Там есть школы. Там есть всё, чтобы гораздо более быстрыми темпами решить этот вопрос, чем в тех странах, которые решают эти проблемы с нуля», — отметил президент России.

По словам Путина, Украине не хватает лишь системы обогащения урана.

«Киеву не хватает только одного — не хватает только системы обогащения урана, но это вопрос техники, для Украины это не нерешаемая проблема, она решается достаточно просто», — сказал он.

Вместе с этим Путин подчеркнул, что появление на Украине даже тактического ядерного оружия для России обозначает стратегическую угрозу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, при этом он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.