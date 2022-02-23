Представители Узбекистана и Афганистана обсудили вопросы инвестиций и торговли

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Власти Узбекистана и Афганистана в ходе переговоров в Кабуле обсудили вопросы инвестиций, торговли и транспорта. Об этом сообщается на сайте Министерства инвестиций Узбекистана.

«В ходе встречи стороны обменялись мнениями по повестке узбекско-афганского сотрудничества в области инвестиций, торговли, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, образования и здравоохранения», — говорится в сообщении.

Представители Афганистана рассказали о мерах по обеспечению безопасности и восстановлению экономики в стране.

В ноябре российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели переговоры.

Лидеры двух стран по результатам прошедших переговоров подписали 18 двусторонних документов. 

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