Представители Узбекистана и Афганистана обсудили вопросы инвестиций и торговли
«В ходе встречи стороны обменялись мнениями по повестке узбекско-афганского сотрудничества в области инвестиций, торговли, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, образования и здравоохранения», — говорится в сообщении.
Представители Афганистана рассказали о мерах по обеспечению безопасности и восстановлению экономики в стране.
В ноябре российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели переговоры.
Лидеры двух стран по результатам прошедших переговоров подписали 18 двусторонних документов.