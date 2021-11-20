Лавров провёл переговоры с главой МИД Узбекистана

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Министры отметили масштабный характер договорённостей, достигнутых в ходе состоявшегося накануне визита президента Узбекистана Ш.М. Мирзиёева в Москву», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров министры подчеркнули «необходимость обеспечить слаженную работу по практической реализации итогов встречи в верхах по линии соответствующих министерств и ведомств».

К тому же стороны договорились наращивать внешнеполитическую координацию между Москвой и Ташкентом.

19 ноября российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели переговоры.

Лидеры двух стран по результатам прошедших переговоров подписали 18 двусторонних документов.