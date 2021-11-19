Путин и Мирзиёев подписали 18 двусторонних документов по итогам переговоров

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Президент России Владимир Путин и его узбекский коллега Шавкат Мирзиёев по результатам прошедших переговоров подписали 18 двусторонних документов. Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.
Путин и Мирзиёев подписали 18 двусторонних документов по итогам переговоров
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«В целом в рамках визита подписано 18 двусторонних документов», — сообщает пресс-служба Мирзиёева.

Кроме того, по результатам переговоров президенты приняли совместное заявление о сотрудничестве в сфере обеспечения международной информационной безопасности, документы о сотрудничестве в области ядерной безопасности, меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности.

Отмечается, что Министерство просвещения России и Министерство народного образования Узбекистана подписали договор о сотрудничестве в области образования.

Правительства двух государств также подписали меморандумы о взаимопонимании между министерствами транспорта, строительства, а также между ведомством промышленности и торговли России и Министерством экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.

Ранее стало известно, что Россия и Узбекистан подписали комплексную программу экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2022—2026 годы.

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