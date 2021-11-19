Россия и Узбекистан подписали программу экономического сотрудничества на 2022—2026 годы

Короткая ссылка
Россия и Узбекистан подписали комплексную программу экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2022—2026 годы.
Россия и Узбекистан подписали программу экономического сотрудничества на 2022—2026 годы
  • © Минэкономразвития России

Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития России.

Отмечается, что «подписи под документом поставили сопредседатели межправительственной комиссии — министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков в рамках прошедшего в Москве II Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана».

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече в Москве с узбекским президентом Шавкатом Мирзиёевым рассказал о товарообороте России и Узбекистана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить