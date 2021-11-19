Россия и Узбекистан подписали программу экономического сотрудничества на 2022—2026 годы

Россия и Узбекистан подписали комплексную программу экономического сотрудничества между правительствами двух стран на 2022—2026 годы.

Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития России.

Отмечается, что «подписи под документом поставили сопредседатели межправительственной комиссии — министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков в рамках прошедшего в Москве II Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана».

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече в Москве с узбекским президентом Шавкатом Мирзиёевым рассказал о товарообороте России и Узбекистана.