Путин рассказал о товарообороте России и Узбекистана

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Российский лидер Владимир Путин на встрече в Москве с узбекским президентом Шавкатом Мирзиёевым рассказал о товарообороте России и Узбекистана.
Путин рассказал о товарообороте России и Узбекистана
  • AP

Путин заявил, что «на сегодняшний день около 17% всего товарооборота Узбекистана приходится на Россию».

«Товарооборот растёт: несмотря на пандемию, в прошлом году он вырос более чем на 15%, и это очень хороший показатель того, что даже в самые сложные времена мы взаимодействуем — и взаимодействуем успешно», — цитирует ТАСС президента.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл рабочую встречу с секретарём СБ при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым.

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