Патрушев обсудил с коллегой из Узбекистана ситуацию в Центрально-Азиатском регионе
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.
«Рассмотрены актуальные проблемы национальной безопасности России и Узбекистана и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Отдельное внимание уделено противодействию распространению коронавирусной инфекции и проблематике, связанной с сохранением памяти подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков анонсировал визит президента страны Шавката Мирзиёева в Россию 19 ноября.