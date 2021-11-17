Патрушев обсудил с коллегой из Узбекистана ситуацию в Центрально-Азиатском регионе

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл рабочую встречу с секретарём СБ при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым.
Патрушев обсудил с коллегой из Узбекистана ситуацию в Центрально-Азиатском регионе
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.

«Рассмотрены актуальные проблемы национальной безопасности России и Узбекистана и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Отдельное внимание уделено противодействию распространению коронавирусной инфекции и проблематике, связанной с сохранением памяти подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков анонсировал визит президента страны Шавката Мирзиёева в Россию 19 ноября.

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