Патрушев обсудил с коллегой из Узбекистана ситуацию в Центрально-Азиатском регионе

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл рабочую встречу с секретарём СБ при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.

«Рассмотрены актуальные проблемы национальной безопасности России и Узбекистана и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Отдельное внимание уделено противодействию распространению коронавирусной инфекции и проблематике, связанной с сохранением памяти подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков анонсировал визит президента страны Шавката Мирзиёева в Россию 19 ноября.