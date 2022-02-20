Песков: Путин не обращает внимания на заявления о датах «вторжения» России на Украину

Российский лидер Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, это такой элемент провокационного характера», — заявил Песков.

По его словам, «это непосредственно ведёт к нагнетанию напряжённости».

Песков также сказал, что Россия никогда ни на кого не нападала первой и даже не хочет произносить слово «война».

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Россия не хочет войны.

В Кремле заявили, что ряд западных стран и организаций, в том числе НАТО, в последнее время проявляет в адрес России неприкрытую информационную агрессию.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что последние заявления со стороны США о якобы «неминуемом вторжении» России на Украину являются новым витком дезинформационной кампании против России.