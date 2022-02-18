Глава ДНР Пушилин: ситуация в Донбассе идёт к войне

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что обстановка в Донбассе идёт к войне.

«К сожалению, да», — сказал он в ответ на вопрос, идёт ли ситуация в Донбассе к войне.

Ранее Пушилин в обращении к жителям ДНР заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Ранее в Донецке произошёл взрыв. Ruptly опубликовало кадры с места взрыва автомобиля возле здания администрации Донецка.

До этого представители силовых структур самопровозглашённой Донецкой народной республики предотвратили теракт с подрывом нефтебазы в Еленовке и на территории завода «Стирол» в Горловке.





