В мэрии Киева рассказали о планах по эвакуации населения в случае «вторжения» России

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Власти Киева эвакуируют население города в случае «вторжения» России на территорию Украины. Об этом заявил глава Департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук.
В мэрии Киева рассказали о планах по эвакуации населения в случае «вторжения» России
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«В случае боевых действий будет проведена эвакуация, и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что истерия о якобы «вторжении» России на Украину достигла своего апогея.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в информационном пространстве стало появляться слишком много сообщений о «вторжении России на Украину».

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Киев не видит предпосылок для якобы «вторжения России на территорию Украины».

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