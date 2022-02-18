В мэрии Киева рассказали о планах по эвакуации населения в случае «вторжения» России
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«В случае боевых действий будет проведена эвакуация, и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что истерия о якобы «вторжении» России на Украину достигла своего апогея.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в информационном пространстве стало появляться слишком много сообщений о «вторжении России на Украину».
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Киев не видит предпосылок для якобы «вторжения России на территорию Украины».