Политолог Мухин объяснил ситуацию с переездом посольства США из Киева во Львов
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«Вот эта трагедия с переездом — она как бы должна в медиапространстве подсветить: смотрите, как всё серьёзно, мы даже эвакуировали посольство». Хотя на самом деле реальной опасности нет», — заявил политолог.
При этом он считает, что Украина потеряла «громадное количество» инвесторов в результате «всего этого праздника».
«Украина получила серьёзный имиджевый урон, я считаю, потому что она не сможет восстанавливать экономику долгое время в результате этой ситуации», — сказал Мухин.
Также, по его словам, весь этот кризис выгоден только одной стране — США.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что королевство перевело часть сотрудников своего посольства из Киева во Львов.
В Госдепе также заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.