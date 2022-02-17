Политолог Мухин объяснил ситуацию с переездом посольства США из Киева во Львов

Директор Центра политической информации Алексей Мухин в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал ситуацию с переездом посольства США из Киева во Львов.

«Вот эта трагедия с переездом — она как бы должна в медиапространстве подсветить: смотрите, как всё серьёзно, мы даже эвакуировали посольство». Хотя на самом деле реальной опасности нет», — заявил политолог.

При этом он считает, что Украина потеряла «громадное количество» инвесторов в результате «всего этого праздника».

«Украина получила серьёзный имиджевый урон, я считаю, потому что она не сможет восстанавливать экономику долгое время в результате этой ситуации», — сказал Мухин.

Также, по его словам, весь этот кризис выгоден только одной стране — США.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что королевство перевело часть сотрудников своего посольства из Киева во Львов.

В Госдепе также заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.