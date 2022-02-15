В МИД Британии заявили о переводе части дипломатов из посольства в Киеве во Львов

Великобритания перевела часть сотрудников посольства из Киева во Львов, но сохраняет своё присутствие в украинской столице. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

«Мы перевели часть наших служащих на запад Украины, во Львов, но мы сохраняем присутствие в Киеве. Мы будем продолжать (его сохранять. — RT), но постоянно изучаем ситуацию на Украине», — заявила она в интервью телеканалу Sky News.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало своим гражданам воздержаться от любых поездок на Украину и покинуть территорию этой страны, если они там уже находятся.

Директор департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России Юрий Горлач назвал спекуляциями рекомендации властей ряда западных стран своим гражданам покинуть Украину.