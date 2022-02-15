В посольстве США призвали американцев покинуть Украину
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«Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему непредсказуема из-за возросшей угрозы российских военных действий», — говорится в сообщении.
Как отмечается, «обстановка может быстро ухудшиться».
В посольстве подчеркнули, что «граждане США, находящиеся на Украине, должны немедленно покинуть страну, используя коммерческий или частный транспорт».
Ранее директор департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России Юрий Горлач назвал спекуляциями рекомендации властей ряда западных стран своим гражданам покинуть Украину.