В посольстве США призвали американцев покинуть Украину

Посольство США на Украине призвало находящихся на Украине американцев покинуть страну. Соответствующая информация приводится на сайте диппредставительства.

«Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему непредсказуема из-за возросшей угрозы российских военных действий», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «обстановка может быстро ухудшиться».

В посольстве подчеркнули, что «граждане США, находящиеся на Украине, должны немедленно покинуть страну, используя коммерческий или частный транспорт».

Ранее директор департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России Юрий Горлач назвал спекуляциями рекомендации властей ряда западных стран своим гражданам покинуть Украину.