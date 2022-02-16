Захарова прокомментировала перенос посольства США из Киева во Львов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала перенос посольства Соединённых Штатов из Киева во Львов.

«Нужно же было посольство перенести из Киева во Львов. Во сколько, интересно, американскому бюджету всё это обошлось, кстати говоря? Цирк с этим переносом посольства с якобы уничтожением техники?» — отметила Захарова.

Как ранее заявили в Госдепе, посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что посольство США на Украине вернётся из Львова обратно в столицу, как только там станет безопасно.

В The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с ситуацией, добавили, что Госдепартамент предписал уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, а также демонтировать телефоны миссии в украинской столице.