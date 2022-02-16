Захарова прокомментировала перенос посольства США из Киева во Львов
- РИА Новости
«Нужно же было посольство перенести из Киева во Львов. Во сколько, интересно, американскому бюджету всё это обошлось, кстати говоря? Цирк с этим переносом посольства с якобы уничтожением техники?» — отметила Захарова.
Как ранее заявили в Госдепе, посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.
Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что посольство США на Украине вернётся из Львова обратно в столицу, как только там станет безопасно.
В The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с ситуацией, добавили, что Госдепартамент предписал уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, а также демонтировать телефоны миссии в украинской столице.