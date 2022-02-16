Захарова прокомментировала перенос посольства США из Киева во Львов

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала перенос посольства Соединённых Штатов из Киева во Львов.
Захарова прокомментировала перенос посольства США из Киева во Львов
  • РИА Новости

«Нужно же было посольство перенести из Киева во Львов. Во сколько, интересно, американскому бюджету всё это обошлось, кстати говоря? Цирк с этим переносом посольства с якобы уничтожением техники?» — отметила Захарова. 

Как ранее заявили в Госдепе, посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что посольство США на Украине вернётся из Львова обратно в столицу, как только там станет безопасно.

В The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с ситуацией, добавили, что Госдепартамент предписал уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, а также демонтировать телефоны миссии в украинской столице.

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