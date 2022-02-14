Госдеп: посольство США вернётся в Киев, когда там будет безопасно

Посольство США на Украине вернётся из Львова обратно в столицу, как только там станет безопасно, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

«Мы планируем вернуться в Киев, когда это будет безопасно», — цитирует его РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, власти США выбрали для передислокации Львов из географических соображений.

«Львов имеет большую защищённость, чем многие другие города на Украине», — пояснил Прайс.

Как ранее заявили в Госдепе, посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.

WSJ со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с ситуацией, добавил, что Госдепартамент предписал уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, а также демонтировать телефоны миссии в украинской столице.