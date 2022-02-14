Госдеп: посольство США вернётся в Киев, когда там будет безопасно

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Посольство США на Украине вернётся из Львова обратно в столицу, как только там станет безопасно, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
Госдеп: посольство США вернётся в Киев, когда там будет безопасно
  • AFP
  • © Daniel SLIM

«Мы планируем вернуться в Киев, когда это будет безопасно», — цитирует его РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, власти США выбрали для передислокации Львов из географических соображений.

«Львов имеет большую защищённость, чем многие другие города на Украине», — пояснил Прайс.

Как ранее заявили в Госдепе, посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.

WSJ со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с ситуацией, добавил, что Госдепартамент предписал уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, а также демонтировать телефоны миссии в украинской столице.

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