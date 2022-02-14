США временно перенесли посольство на Украине из Киева во Львов
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«Ввиду значительного наращивания российских сил мы временно переносим наше посольство на Украине из Киева во Львов», — цитирует его РИА Новости.
По словам Блинкена, при этом дипмиссия продолжит контактировать с властями Украины и поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации в стране.
Накануне газета «Европейская правда» со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что оставшихся на Украине американских сотрудников посольства США переводят работать во Львов.