США временно перенесли посольство на Украине из Киева во Львов

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Посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
США временно перенесли посольство на Украине из Киева во Львов
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«Ввиду значительного наращивания российских сил мы временно переносим наше посольство на Украине из Киева во Львов», — цитирует его РИА Новости.

По словам Блинкена, при этом дипмиссия продолжит контактировать с властями Украины и поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации в стране.

Накануне газета «Европейская правда» со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что оставшихся на Украине американских сотрудников посольства США переводят работать во Львов.

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