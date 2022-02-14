США временно перенесли посольство на Украине из Киева во Львов

Посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Ввиду значительного наращивания российских сил мы временно переносим наше посольство на Украине из Киева во Львов», — цитирует его РИА Новости.

По словам Блинкена, при этом дипмиссия продолжит контактировать с властями Украины и поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации в стране.

Накануне газета «Европейская правда» со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что оставшихся на Украине американских сотрудников посольства США переводят работать во Львов.