«Европейская правда»: сотрудников посольства США в Киеве переводят во Львов
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«Это временное решение, команда посольства вернётся в Киев, как только это позволит ситуация», — сказал изданию представитель Госдепа.
Как уточнил собеседник, во Львове будет работать «основная команда посольства», в том числе «руководители отделов».
Перевод в другой город коснётся и поверенной в делах США на Украине Кристины Квин, говорится в сообщении.
Накануне Госдепартамент США призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.