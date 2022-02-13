«Европейская правда»: сотрудников посольства США в Киеве переводят во Львов

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Оставшихся на Украине американских сотрудников посольства США переводят работать во Львов, сообщает газета «Европейская правда» со ссылкой на дипломатический источник.
«Европейская правда»: сотрудников посольства США в Киеве переводят во Львов
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«Это временное решение, команда посольства вернётся в Киев, как только это позволит ситуация», — сказал изданию представитель Госдепа.

Как уточнил собеседник, во Львове будет работать «основная команда посольства», в том числе «руководители отделов».

Перевод в другой город коснётся и поверенной в делах США на Украине Кристины Квин, говорится в сообщении.

Накануне Госдепартамент США призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.

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