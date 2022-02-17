Зеленский назвал несвоевременной эвакуацию дипломатов и представителей ОБСЕ с Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуация дипломатов и представителей ОБСЕ с Украины «сейчас не ко времени». Соответствующая информация опубликована на сайте офиса украинского лидера.
Зеленский назвал несвоевременной эвакуацию дипломатов и представителей ОБСЕ с Украины
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«Эвакуация дипломатов и представителей ОБСЕ с Украины сейчас не ко времени», — заявил Зеленский.

По его словам, «важно, чтобы дипломаты и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ оставались на своих местах на Украине».

Украинский лидер подчеркнул, что мониторинговая деятельность является «дополнительным фактором сдерживания».

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет выводить своих наблюдателей по линии миссии ОБСЕ на Украине, а наоборот, намерена отправить туда дополнительный персонал.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе начали покидать Донецк на машинах.

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что, даже если представители других стран покинут состав донецкого офиса СММ, работа миссии не остановится.

Генсек ОБСЕ Хельга Шмид заверила, что миссия продолжит выполнять мандат на Украине без перерыва.

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