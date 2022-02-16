Глава МИД ФРГ Бербок заявила о планах увеличить число наблюдателей по линии ОБСЕ на Украине

Германия не будет выводить своих наблюдателей по линии миссии ОБСЕ на Украине, а наоборот, намерена отправить туда дополнительный персонал. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Самое дорогое, что есть в Европе, — это мир. Выход из этой остающейся взрывоопасной ситуации может быть только через диалог и выстраивание доверия», — цитирует Бербок РИА Новости .

По её словам, «важную роль в этом играет наблюдательная миссия ОБСЕ на Украине, она является глазами и ушами международного сообщества».

Глава МИД ФРГ напомнила, что некоторые страны в последние дни по соображениям безопасности вывели свой персонал из миссии.

«Мы не только оставим немецкий персонал на месте, мы пытаемся также предоставить дополнительный персонал», — подчеркнула Бербок.

Она добавила, что Германия ведёт переговоры с партнёрами, «чтобы миссия могла выполнять свои важные задачи в этой ситуации».

Ранее сообщалось, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжат выполнять мандат миссии в десяти городах Украины.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе начали покидать Донецк на машинах.

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что, даже если представители других стран покинут состав донецкого офиса СММ, работа миссии не остановится.

Генсек ОБСЕ Хельга Шмид заверила, что миссия продолжит выполнять мандат на Украине без перерыва.