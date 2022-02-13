ОБСЕ продолжит выполнять мандат миссии в 10 городах Украины

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжат выполнять мандат миссии в десяти городах Украины.

«Миссия будет продолжать выполнять утверждённый ОБСЕ мандат с наблюдателями, размещёнными в десяти городах по всей Украине», — говорится в тексте официального заявления организации.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе начали покидать Донецк на машинах.

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что, даже если представители других стран покинут состав донецкого офиса СММ, работа миссии не остановится.

Генсек ОБСЕ Хельга Шмид заверила, что миссия продолжит выполнять мандат на Украине без перерыва.