Представитель Госдепа Прайс заявил о стягивании Россией войск к границе с Украиной

Россия не только не идёт на деэскалацию ситуации вокруг Украины, но и продолжает сосредоточивать войска на границе. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Мы этого (деэскалации. — RT) не заметили. На самом деле, мы увидели ровно противоположное: в последние недели и даже дни российских сил на границе становится больше, а не меньше», — цитирует ТАСС Прайса.

По его словам, подобная ситуация «вызывает серьёзную озабоченность». Прайс добавил, что США «делают всё возможное, чтобы найти мирное разрешение кризиса».

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Белоруссии.

Как отметили в Кремле, Россия проводила и будет проводить учения на своей территории, это право не подлежит обсуждению.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.