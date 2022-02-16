Представитель Госдепа Прайс заявил о стягивании Россией войск к границе с Украиной

Короткая ссылка
Россия не только не идёт на деэскалацию ситуации вокруг Украины, но и продолжает сосредоточивать войска на границе. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.
Представитель Госдепа Прайс заявил о стягивании Россией войск к границе с Украиной
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Мы этого (деэскалации. — RT) не заметили. На самом деле, мы увидели ровно противоположное: в последние недели и даже дни российских сил на границе становится больше, а не меньше», — цитирует ТАСС Прайса.

По его словам, подобная ситуация «вызывает серьёзную озабоченность». Прайс добавил, что США «делают всё возможное, чтобы найти мирное разрешение кризиса».

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Белоруссии.

Как отметили в Кремле, Россия проводила и будет проводить учения на своей территории, это право не подлежит обсуждению.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить