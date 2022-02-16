Представитель Госдепа Прайс заявил о стягивании Россией войск к границе с Украиной
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«Мы этого (деэскалации. — RT) не заметили. На самом деле, мы увидели ровно противоположное: в последние недели и даже дни российских сил на границе становится больше, а не меньше», — цитирует ТАСС Прайса.
По его словам, подобная ситуация «вызывает серьёзную озабоченность». Прайс добавил, что США «делают всё возможное, чтобы найти мирное разрешение кризиса».
Ранее в Минобороны заявили, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Белоруссии.
Как отметили в Кремле, Россия проводила и будет проводить учения на своей территории, это право не подлежит обсуждению.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.