Псаки: находящиеся у границы с Украиной российские войска по-прежнему представляют угрозу

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Вашингтон продолжает наблюдать сосредоточение российских войск у границы с Украиной, которое по-прежнему представляет угрозу. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки: находящиеся у границы с Украиной российские войска по-прежнему представляют угрозу
  • AP

«Есть то, что Россия говорит, и то, что она делает. И мы очень пристально следим за тем, какие шаги она предпринимает», — заявила Псаки.

По её словам, российские войска «продолжают нести угрозу, оставаясь в большом количестве на границе».

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Белоруссии.

Как отметили в Кремле, Россия проводила и будет проводить учения на своей территории, это право не подлежит обсуждению.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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