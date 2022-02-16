Псаки: находящиеся у границы с Украиной российские войска по-прежнему представляют угрозу
- AP
«Есть то, что Россия говорит, и то, что она делает. И мы очень пристально следим за тем, какие шаги она предпринимает», — заявила Псаки.
По её словам, российские войска «продолжают нести угрозу, оставаясь в большом количестве на границе».
Ранее в Минобороны заявили, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Белоруссии.
Как отметили в Кремле, Россия проводила и будет проводить учения на своей территории, это право не подлежит обсуждению.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.