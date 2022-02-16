Истребители Су-35 ВВО на учениях в Белоруссии перехватили условного нарушителя
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- © Leonid Faerberg/Transport Photo Images
«В рамках совместного учения «Союзная решимость — 2022» экипажи истребителей Су-35 Восточного военного округа с аэродрома в Брестской области отработали перехват самолёта, условно нарушившего воздушное пространство Союзного государства», — приводит сообщение РИА Новости.
Белорусский экипаж Су-30СМ выполнял роль нарушителя.
Ранее российские и белорусские экипажи истребителей Су-30СМ отработали совместное патрулирование границы Союзного государства в рамках учений «Союзная решимость — 2022».
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о высокой выучке белорусских и российских военных.
10 февраля Россия и Белоруссия начали совместные учения «Союзная решимость» в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.
Учения продлятся до 20 февраля.