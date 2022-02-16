Истребители Су-35 ВВО на учениях в Белоруссии перехватили условного нарушителя

В рамках учений «Союзная решимость — 2022» истребители Су-35 Восточного военного округа перехватили условного нарушителя воздушной границы Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны России.

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