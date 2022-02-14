Российские и белорусские экипажи провели совместное патрулирование

Российские и белорусские экипажи истребителей Су-30см отработали совместное патрулирование границы Союзного государства в рамках учений «Союзная решимость-2022», сообщили в пресс-службы Минобороны России.

«Экипажи истребителей Су-30см Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Белоруссии... отработали задачи совместного патрулирования государственной границы Союзного государства», — говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости, осуществлялись парные и одиночные полёты в сложных метеорологических условиях.

Ранее истребители Су-35С ВКС России выполнили задачу по патрулированию российско-белорусской границы в рамках учений «Союзная решимость — 2022», а также уничтожили условную воздушную цель.

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю.