В Минобороны заявили о выполнении истребителями ВКС России задач в рамках учений в Белоруссии

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Истребители Су-35с ВКС России выполнили задачу по патрулированию российско-белорусской границы в рамках учений «Союзная решимость», а также уничтожили условную воздушную цель. Об этом заявили в Минобороны России.
В Минобороны заявили о выполнении истребителями ВКС России задач в рамках учений в Белоруссии
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Отмечается, что боевые расчёты ПВО Восточного военного округа обнаружили приближающуюся условную воздушную цель, не отвечающую на запросы.

«Для перехвата цели по команде «Воздух» были подняты дежурные по ПВО истребители Су-35с ВКС России. После взлёта российские лётчики выполнили захват и условное уничтожение воздушной цели», — приводит РИА Новости заявление.

Кроме того, самолёты провели тренировку по патрулированию границы Союзного государства.

Ранее стало известно, что совместные полёты истребителей Су-30СМ и Су-35С прошли в рамках учений белорусской и российской армий.

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