В Минобороны заявили о выполнении истребителями ВКС России задач в рамках учений в Белоруссии

Истребители Су-35с ВКС России выполнили задачу по патрулированию российско-белорусской границы в рамках учений «Союзная решимость», а также уничтожили условную воздушную цель. Об этом заявили в Минобороны России.

Отмечается, что боевые расчёты ПВО Восточного военного округа обнаружили приближающуюся условную воздушную цель, не отвечающую на запросы.

«Для перехвата цели по команде «Воздух» были подняты дежурные по ПВО истребители Су-35с ВКС России. После взлёта российские лётчики выполнили захват и условное уничтожение воздушной цели», — приводит РИА Новости заявление.

Кроме того, самолёты провели тренировку по патрулированию границы Союзного государства.

Ранее стало известно, что совместные полёты истребителей Су-30СМ и Су-35С прошли в рамках учений белорусской и российской армий.