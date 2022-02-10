Полёты Су-30СМ и Су-35С прошли в ходе учений армий Белоруссии и России

Совместные полёты истребителей Су-30СМ и Су-35С прошли в рамках учений белорусской и российской армий.

«В рамках совместного оперативного учения вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Союзная решимость — 2022» на аэродроме под Барановичами состоялись совместные полёты Су-30СМ и Су-35С», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

10 февраля Россия и Белоруссия начали совместные учения «Союзная решимость» в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Учения пройдут с 10 по 20 февраля.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов напомнил, что совместные учения России и Белоруссии не должны вызывать беспокойство.

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков также напомнил, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер.