Полёты Су-30СМ и Су-35С прошли в ходе учений армий Белоруссии и России
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«В рамках совместного оперативного учения вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Союзная решимость — 2022» на аэродроме под Барановичами состоялись совместные полёты Су-30СМ и Су-35С», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Белоруссии в Telegram-канале.
10 февраля Россия и Белоруссия начали совместные учения «Союзная решимость» в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.
Учения пройдут с 10 по 20 февраля.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов напомнил, что совместные учения России и Белоруссии не должны вызывать беспокойство.
Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков также напомнил, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер.