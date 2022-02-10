Полёты Су-30СМ и Су-35С прошли в ходе учений армий Белоруссии и России

Короткая ссылка
Совместные полёты истребителей Су-30СМ и Су-35С прошли в рамках учений белорусской и российской армий.
Полёты Су-30СМ и Су-35С прошли в ходе учений армий Белоруссии и России
  • © Министерство обороны РФ

«В рамках совместного оперативного учения вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Союзная решимость — 2022» на аэродроме под Барановичами состоялись совместные полёты Су-30СМ и Су-35С», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

10 февраля Россия и Белоруссия начали совместные учения «Союзная решимость» в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Учения пройдут с 10 по 20 февраля.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов напомнил, что совместные учения России и Белоруссии не должны вызывать беспокойство.

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков также напомнил, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить