Глава Минобороны Белоруссии заявил о высокой выучке белорусских и российских военных

Военнослужащие из Белоруссии и России на учениях «Союзная решимость — 2022» демонстрируют высокие показатели выучки и своей готовности обеспечить безопасность Союзного государства. Об этом заявил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин.

По его словам, военные двух стран показали способность обеспечить военную безопасность Союзного государства.

«В ходе первого этапа проверена военная логистика, военная инфраструктура по приёму группировок войск, по их размещению, по приёму различных материальных средств. И она выдержала свой экзамен», — приводит БЕЛТА заявление Хренина.

Он отметил, что Белоруссия обладает достаточным заделом прочности, чтобы принимать гораздо более крупный военный контингент.

«Чётко сопрягаются наша система управления, выучка наших войск, моральный дух», — добавил Хренин.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Белоруссии.