«Украинская правда»: бизнесмены и олигархи покидают страну чартерными рейсами

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Украинские бизнесмены и олигархи покидают страну чартерными рейсами, 13 февраля с территории Украины вылетело около 20 чартеров и частных самолётов.

«Среди чартеров и частных самолётов, покинувших Украину в воскресенье, — борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович», — сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, которым предлагали покинуть страну этим же самолётом, он должен был вывезти из Киева в Вену родственников оппозиционеров и бизнес-партнёров Абрамовича.

Ранее ряд стран ЕС призвали своих граждан покинуть Украину. Так, например, соответствующие рекомендации дали власти ГерманииИталииЧехииНидерландовФинляндии, Хорватии.

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