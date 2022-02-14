«Украинская правда»: бизнесмены и олигархи покидают страну чартерными рейсами

Украинские бизнесмены и олигархи покидают страну чартерными рейсами, 13 февраля с территории Украины вылетело около 20 чартеров и частных самолётов.

«Среди чартеров и частных самолётов, покинувших Украину в воскресенье, — борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович», — сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, которым предлагали покинуть страну этим же самолётом, он должен был вывезти из Киева в Вену родственников оппозиционеров и бизнес-партнёров Абрамовича.

Ранее ряд стран ЕС призвали своих граждан покинуть Украину. Так, например, соответствующие рекомендации дали власти Германии, Италии, Чехии, Нидерландов, Финляндии, Хорватии.