Украина запросила встречу со странами — участниками Венского документа в течение 48 часов
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Как утверждает глава МИД Украины, Москва «не ответила на запрос Киева по Венскому документу».
«Украина созывает встречу с Россией и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения российских войск вдоль нашей границы», — написал Кулеба в Twitter.
По его словам, если Россия «серьёзно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ», она должна выполнить свои «обязательства по военной прозрачности».
11 февраля Кулеба заявил, что Украина ожидает от России ответа с информацией о районах военной деятельности и численности военнослужащих на границе.
РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что в Москве не считают запрос обоснованным, поскольку военная деятельность России «не является необычной и не даёт оснований для запуска механизма уменьшения военной опасности по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности».
Украинский запрос собеседник назвал отвлекающим манёвром от «собственной существенной необычной военной активности Киева».
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.