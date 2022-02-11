Кулеба: Украина в течение 48 часов ждёт ответа от России по численности военных у границы

Украина в течение 48 часов ожидает от России ответа с информацией о районах военной деятельности и численности военнослужащих на границе. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы официально... обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины», — написал Кулеба в Twitter.

Он уточнил, что «Россия должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты её завершения, а также наименование, подчинённость, количество военных формирований, а также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней»

По словам главы МИД Украины, у России есть 48 часов для предоставления требуемой информации.

Министр уточнил, что в случае отсутствия ответа или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к России и к другим государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой Москва «должна будет предоставить разъяснение».

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.