РИА Новости: Россия получила от Украины запрос о разъяснении военной деятельности

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По данным источника в российском МИД, Москва получила от Киева запрос по каналам ОБСЕ о разъяснении военной деятельности. 
РИА Новости: Россия получила от Украины запрос о разъяснении военной деятельности
  • Legion-Media

Об этом сообщило РИА Новости

По словам источника, в Москве не считают запрос обоснованным, поскольку военная деятельность России «не является необычной и не даёт оснований для запуска механизма уменьшения военной опасности по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности».

«Рассматриваем украинский запрос как отвлекающий манёвр от собственной существенной необычной военной активности Киева, ведущего ежедневные обстрелы Донбасса», — сказал источник.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в течение 48 часов ожидает от России ответа с информацией о районах военной деятельности и численности военнослужащих на границе.

Министр уточнил, что в случае отсутствия ответа или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации Украина обратится к России и к другим государствам — участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой Москва «должна будет предоставить разъяснение».

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