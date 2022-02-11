Офис Генсека ООН сообщил о продолжении работы представителей организации на Украине

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Офис Генсека Организации Объединённых Наций сообщил о продолжении работы представителей ООН на Украине.
Офис Генсека ООН сообщил о продолжении работы представителей организации на Украине
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Об этом сказал официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик на фоне призыва американского президента Джо Байдена к гражданам США покинуть Украину.

«Наши сотрудники продолжают находиться на Украине. Наша представленность не изменилась», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, так как ситуация, по его словам, может стремительно принять «сумасшедший оборот».

Также в МИД Черногории рекомендовали гражданам покинуть территорию Украины из-за небезопасной обстановки в стране.

До этого аналогичные рекомендации опубликовало внешнеполитическое ведомство Нидерландов.

В МИД Южной Кореи заявили об ответственности в соответствии с законодательством, в случае если граждане страны не покинут территорию Украины.

В японском МИД до максимального значения повысили опасность нахождения на Украине и порекомендовали японцам покинуть её территорию.

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