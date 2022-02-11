Козак: Киев заявил о готовности вести диалог с ЛНР и ДНР только через ОБСЕ
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«Они считают, что... этот разговор возможен только через посредников, что чуть ли не действующий председатель ОБСЕ должен быть посредником между Киевом и Донбассом», — цитирует его ТАСС.
Козак добавил, что, по мнению Киева, по возникающим разногласиям решения должны приниматься исключительно в нормандском формате, а это не предусмотрено никакими соглашениями и документами.
Он также сообщил, что на упоминание положений Минских соглашений украинские коллеги ответили, что их выполнение невозможно.
Ранее стало известно, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что переговоры были сложными.
В Москве выразили надежду, что украинским властям хватит благоразумия не начинать военных действий против собственных граждан в Донбассе.