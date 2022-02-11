Козак: Киев заявил о готовности вести диалог с ЛНР и ДНР только через ОБСЕ

Короткая ссылка
Представители Киева на встрече советников нормандской четвёрки заявили о готовности вести диалог с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками только через ОБСЕ, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Козак: Киев заявил о готовности вести диалог с ЛНР и ДНР только через ОБСЕ
  • Gettyimages.ru

«Они считают, что... этот разговор возможен только через посредников, что чуть ли не действующий председатель ОБСЕ должен быть посредником между Киевом и Донбассом», — цитирует его ТАСС.

Козак добавил, что, по мнению Киева, по возникающим разногласиям решения должны приниматься исключительно в нормандском формате, а это не предусмотрено никакими соглашениями и документами.

Он также сообщил, что на упоминание положений Минских соглашений украинские коллеги ответили, что их выполнение невозможно.

Ранее стало известно, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что переговоры были сложными.

В Москве выразили надежду, что украинским властям хватит благоразумия не начинать военных действий против собственных граждан в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить