Представители Киева на встрече советников нормандской четвёрки заявили о готовности вести диалог с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками только через ОБСЕ, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

«Они считают, что... этот разговор возможен только через посредников, что чуть ли не действующий председатель ОБСЕ должен быть посредником между Киевом и Донбассом», — цитирует его ТАСС.

Козак добавил, что, по мнению Киева, по возникающим разногласиям решения должны приниматься исключительно в нормандском формате, а это не предусмотрено никакими соглашениями и документами.

Он также сообщил, что на упоминание положений Минских соглашений украинские коллеги ответили, что их выполнение невозможно.

Ранее стало известно, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что переговоры были сложными.

В Москве выразили надежду, что украинским властям хватит благоразумия не начинать военных действий против собственных граждан в Донбассе.