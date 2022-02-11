Козак: трое участников нормандского формата не готовы выполнять Минские соглашения
- РИА Новости
«Стало ясно, что все эти годы, семь лет — через два дня будет семь лет минскому комплексу мер — вели игру. Оказалось, что три из четырёх участников нормандского формата не готовы выполнять Минские соглашения», — цитирует его РИА Новости.
По словам Козака, на упоминание самих положений документа коллеги ответили, что их выполнение невозможно.
Ранее стало известно, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.
В Москве выразили надежду, что украинским властям хватит благоразумия не начинать военных действий против собственных граждан в Донбассе.