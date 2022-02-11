Козак: трое участников нормандского формата не готовы выполнять Минские соглашения

Встреча советников нормандского формата в Берлине показала, что трое из четырёх участников переговоров не готовы к выполнению Минских соглашений, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

«Стало ясно, что все эти годы, семь лет — через два дня будет семь лет минскому комплексу мер — вели игру. Оказалось, что три из четырёх участников нормандского формата не готовы выполнять Минские соглашения», — цитирует его РИА Новости.

По словам Козака, на упоминание самих положений документа коллеги ответили, что их выполнение невозможно.

Ранее стало известно, что переговоры политсоветников лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине завершились без значимых результатов.

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