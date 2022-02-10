Постпред при ООН в Женеве Гатилов: у России нет планов по «вторжению» на Украину

Москва не планирует вторгаться на Украину, в этом нет ни мотива, ни геостратегической ‎цели, ни здравого смысла. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Возможно, западные чиновники и аналитики теряются при ‎расшифровках вполне недвусмысленных заявлений российского ‎руководства. Поэтому повторю: у России нет и не было планов ‎вторгаться на Украину», — цитирует РИА Новости Гатилова.

По его словам, в этом «нет ни мотива, ни геостратегической ‎цели, а самое главное – даже намёка на здравый смысл»

Постпред подчеркнул, что Россия ‎«всегда выступала и выступает за ровные, взаимовыгодные и ‎прагматичные отношения со всеми странами, не только с соседями». ‎

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что в информационном поле происходит серьёзное нагнетание темы о якобы «вторжении» России на Украину, но никаких признаков, чтобы делать такие заявления, нет.

5 февраля немецкое издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы имеющемся у России плане по «присоединению» Украины.

До этого агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что теперь термин «фейк ньюз» можно заменить на «блумберг ньюз».