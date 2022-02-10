Постпред при ООН в Женеве Гатилов: у России нет планов по «вторжению» на Украину
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«Возможно, западные чиновники и аналитики теряются при расшифровках вполне недвусмысленных заявлений российского руководства. Поэтому повторю: у России нет и не было планов вторгаться на Украину», — цитирует РИА Новости Гатилова.
По его словам, в этом «нет ни мотива, ни геостратегической цели, а самое главное – даже намёка на здравый смысл»
Постпред подчеркнул, что Россия «всегда выступала и выступает за ровные, взаимовыгодные и прагматичные отношения со всеми странами, не только с соседями».
Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что в информационном поле происходит серьёзное нагнетание темы о якобы «вторжении» России на Украину, но никаких признаков, чтобы делать такие заявления, нет.
5 февраля немецкое издание Bild опубликовало доклад неуказанных секретных служб о якобы имеющемся у России плане по «присоединению» Украины.
До этого агентство Bloomberg объявило о российском «вторжении» на Украину, выпустив ошибочный заголовок.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, заявил, что теперь термин «фейк ньюз» можно заменить на «блумберг ньюз».